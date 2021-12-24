丁威迪21分12助攻 巫師擊敗尼克2連勝

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國職籃NBA華盛頓巫師今天對決紐約尼克，巫師好手丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下21分、12助攻，助隊以124比117擊敗尼克。沃克攻進全場最高的44分，仍無法讓尼克取勝。

巫師菜鳥基斯伯特（Corey Kispert）生涯首度先發拿下本季新高的20分，隊中得分王比爾（Bradley Beal）今天無法上陣，他在賽前和另一名先發球員卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）都進入COVID-19健康與安全協議程序。

巫師球員庫茲馬砍下（Kyle Kuzma）18分、10籃板，哈勒戴（Aaron Holiday）囊括16分，讓巫師笑納2連勝。

沃克（Kemba Walker）這場比賽飆進7記三分球，延續他最近火燙手感。沃克是道地的紐約人，他在9場比賽坐板凳後，在上場的3場比賽中一共攻下94分。

尼克的藍德爾（Julius Randle）拿下23分和9籃板，伯克斯（Alec Burks）攻下20分和7籃板，尼克在最近12場比賽輸掉9場。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1101224