HBL泰山吞2連敗後滿血復活 大勝錦和開胡

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（中央社記者龍柏安台北24日電）HBL衛冕軍泰山高中在12強苦吞2連敗後今天滿血復活，靠著全場窒息式壓迫，逼到對手下半場僅拿16分，終場83比49大勝錦和高中，也如願止敗開胡。

110學年度HBL高中籃球聯賽12強複賽，今天在高雄中學體育館與高雄巨蛋兩地開打，B組以3勝並列排頭的能仁家商，今天也提前成為首支確定晉級8強的球隊。

今年12強賽泰山被分到死亡之組的A組，同組還有南山高中、松山高中、東山高中、治平高中與錦和，衛冕軍首役浪費20分領先，慘遭東山逆轉，昨天又不敵傳統強權「綠色神盾」松山，苦吞2連敗。

複賽表現低迷，泰山教頭廖文彬直言，前2場比賽球隊打得不是自己習慣的節奏，賽後他生氣問球員：「你們打得是我們的球風嗎，我怎麼都不認識。」

泰山今天除祭出全場嚴防，並靠著攻守轉換快攻搶分，全隊12人輪番上陣，11人有得分進帳，靠著多點開花攻勢擺平對手，廖文彬賽後也說：「我們回來了。」

值得一提的是，錦和的教頭張立杰，昔日就是泰山的子弟兵，大學畢業後也在泰山當了2年助理教練，堪稱是廖文彬的得意弟子，如今對陣恩師，他酷酷地說：「其實沒有什麼特別的。」

張立杰表示，泰山球員的各項條件都優於他們，加上球員歷經前2天高強度比賽，體能已經有些吃不消，是下半場比數被拉開的關鍵。

談到昔日子弟兵，廖文彬打趣地說，這場比賽他們就像是「最熟悉的陌生人」，雖然在場上沒有太多交流，但比賽勝負絕不影響私下交情。（編輯：張芷瑄）1101224