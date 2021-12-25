江少慶買網子享受獨自訓練 開心被誤認作王建民

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（中央社記者謝靜雯彰化25日電）中職富邦悍將隊投手江少慶表示目前已開始重量訓練，享受獨自訓練的感覺，也在家鄉花蓮買了一塊網子，他今天出席棒球訓練營被少棒球員誤認為王建民，笑說：「有點開心」。

中華職棒富邦悍將隊投手江少慶今天出席BE HEROES棒球訓練營，被問起先前在社群網站臉書（Facebook）秀出的肌肉照，引起網友熱議大讚，江少慶害羞地說：「就……謝謝啦」。

江少慶表示，照片拍攝的地點是家鄉花蓮，目前已經開始重量和技術訓練，按照自己的步調，一直以來都很習慣回到家鄉訓練，享受花蓮的環境和山，照片地點是花蓮國福棒壘球場的堤防，那天菜單是衝刺、有氧、瑜珈，最後搭配伸展。

江少慶表示，享受個人的訓練，心情可以沉靜下來，安靜訓練比較舒服，也有在花蓮買了一塊網子，近期開始丟球，訓練的課表是自己安排規劃的，有了幾年旅外的經歷，會把每年的課表記錄下來，也會觀察哪些訓練太多反而造成反效果，適時修正。

悍將新球季教練團重組，由丘昌榮接任一軍總教練，江少慶表示，過去就讀穀保家商時期，打城市盃代表新北市隊，當時有與丘昌榮有過交集，但只是一個盃賽而已，沒有太多印象。

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江少慶表示，身為球員，把自己的本分做好，拿出好的表現回饋給教練團，相信就會有好的結果；今年季中選秀加入悍將隊，江少慶自評表現達到差不多的水準，但還是有很多地方需要修正，球季進行到一半才加入，很多東西需要適應，還有亞洲打者的球風。

江少慶今天出席棒球訓練營與中信兄弟隊二軍投手教練王建民一同指導少棒球員，被少棒球員誤認為王建民，他笑說：「有點開心」。（編輯：屈享平）1101225