元坤盃7人制橄欖球賽 北醫大衛冕成功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

元坤盃7人制橄欖球邀請賽26日在寒風冷雨中順利完賽，挑戰衛冕的北醫大在冠軍賽以19比5擊敗台體大。全隊賽後開心高舉冠軍盃。（大會提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北26日電）元坤盃7人制橄欖球邀請賽今天在寒風冷雨中順利完賽，挑戰衛冕的北醫大冠軍賽以19比5擊敗台體大，報了預賽輸球的一箭之仇，並抱回冠軍盃，孫裕展則獲頒大會MVP。

元坤盃7人制橄欖球邀請賽今年邁入第2屆，4強賽、冠軍賽今天在新北市板橋第一運動場登場。

以體保生為班底的北醫大昨天分組預賽拿下2勝1敗，今天4強賽面對台灣師範大學以22比17獲勝，收下冠軍賽門票，冠軍賽對手則是以22比12踢退長榮大學的台體大，雙方繼分組預賽後再度在冠軍賽狹路相逢。

北醫大從開賽就發動猛烈攻勢，一口氣取得14比0的領先優勢，最終以19比5勝出，完成連霸霸業。

北醫大隊管理楊明達賽後接受大會訪問時表示，昨天預賽輸給台體大後，教練開會檢討落敗原因，今天選手們記取教訓，沒讓師長們失望，帶走冠軍獎盃和獎金新台幣20萬元。

楊明達指出，球隊在獲得義大醫院院長杜元坤的支持下，不但由體保生組成A隊參賽，還有一般生組成B隊，讓橄欖球運動在北醫大盛行，「學生們也非常喜歡，課餘之間經常看到學長學弟們互相切磋」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

孫裕展獲最佳球員殊榮，他將榮耀歸功於全隊共同努力的成果，沒有隊友們的通力合作，也不會有這座冠軍獎盃，他特別感謝杜元坤能舉辦元坤盃，讓大家能夠在耶誕節期間享受比賽樂趣。

賽事主辦人杜元坤強調，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，大專盃停辦，為了不讓大專好手們空等待，因此決定辦元坤盃，今年續辦是希望能培育出更多年輕好手，期許明年能有更多球隊報名參賽，將元坤盃辦得更加熱鬧。（編輯：管中維）1101226