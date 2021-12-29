兄弟宣布與象魔力續約 澄清高野圭佑在台收入

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職中信兄弟今天宣布，與今年季末加入球隊的洋投象魔力續約，為新球季兄弟第3名確定的洋將；另外澄清前日籍洋投高野圭佑的津貼為新台幣5萬元，並非他在日本節目講的價碼。

象魔力（Shawn Morimando）今年初仍效力於美國職棒邁阿密馬林魚隊，球季尾聲加入中信兄弟，例行賽僅出賽4場，防禦率5.68；冠軍賽出賽1場，1.2局無失分。

兄弟今天確定與象魔力續約，新球季目前確定已有3名洋將，包括年度最有價值球員德保拉、網羅前統一獅隊洋投泰迪，以及續約的象魔力。

兄弟球團發布新聞稿表示，私下安靜斯文的象魔力平時會幫隊友理髮，在球季結束後主動參與職籃T1聯盟中信特攻邀請的見面會活動等，雖然在兄弟時間不長，但仍感受到像家一般溫暖的感覺，「不僅是隊友間的相處、球迷熱情歡迎，都讓他非常喜歡在台灣的生活，他也很期待能早點和球迷見面、一起再創佳績。」

另外，兄弟前日籍洋投高野圭佑昨天接受日本節目採訪時表示，今年來台灣打球月收入僅10萬日圓（約新台幣2萬4430元），因此讓妻子過得很辛苦，引起日本網友熱議。高野圭佑今年僅在中職一軍登板1場，年底參加日職戰力外測試會也未獲青睞。

兄弟球團今天發布訊息澄清，高野圭佑當初是提出自費來台測試，但兄弟球團還是有提供津貼，一個月大約新台幣5萬元（約20萬日圓，另外扣稅），吃住部分由球團提供，若上一軍的話月薪為1萬2000美元（約新台幣33萬5000元）。（編輯：張雅淨）1101229