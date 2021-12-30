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MLB明星三壘手席格宣布退休 喜迎人生新頁

2021/12/30 12:28（12/30 13:10 更新）
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效力美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手長達11年之後成為自由球員的席格，29日宣布退休。（圖取自twitter.com/MLBPA）
效力美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手長達11年之後成為自由球員的席格，29日宣布退休。（圖取自twitter.com/MLBPA）
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（中央社西雅圖29日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手長達11年之後成為自由球員的席格（Kyle Seager），今天宣布退休。

上月歡度34歲生日的席格今年一共打出35支全壘打，101分打點，兩者都是個人生涯新高，率領水手拿下90勝。

席格由妻子在推特（Twitter）上傳聲明說：「我今天宣布自大聯盟退休，感謝家人、朋友與球迷在我的職棒生涯中相伴。」

「這是一段美好的旅程，但想到要迎接人生下一篇章，我感到無比興奮。」

席格職棒生涯都在水手度過（2011-21），總共打了1480場比賽，貢獻1395支安打，打擊率2成51，其中包括242支全壘打和309支二壘安打，包辦807分打點。

席格2014年入選明星賽，並且拿下金手套獎。在水手11個球季中，席格有9季繳出至少20轟。

水手2021年以90勝在美聯西區名列第二，是他們自2003年以來最多勝的一季。席格從未有機會打季後賽。（譯者：嚴思祺/核稿：張曉雯）1101230

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