元旦健走連續19年舉辦 民眾邁開雙腳迎新年

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2022元旦健走活動1日清晨熱鬧登場，共計近萬人參與響應，民眾從花博園區出發，行經美術公園、新生公園再轉到大佳河濱公園，在大直橋下折返，路線總長度約7公里。（希望基金會提供）中央社記者龍柏安傳真 111年1月1日

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（中央社記者龍柏安台北1日電）今年邁入第19年的元旦健走活動，今天上午從花博園區舞蝶館廣場前出發，在2022年的第1天，用雙腳替自己賺進健康與活力，還有10萬元的現金大紅包抽獎讓民眾試手氣。

2022元旦健走活動，包括台北市長柯文哲、前立法院長王金平等人都有出席，共計近萬人參與響應，民眾從花博園區出發，行經美術公園、新生公園再轉到大佳河濱公園，在大直橋下折返，路線總長度約7公里。

去年5月台灣受到本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，全台提升至3級警戒，也改變了多數人的生活方式，而活動創辦人、希望基金會董事長紀政則呼籲，健走不忘防疫，她強調：「提升自身對病毒的防禦能力才是根本之道。」

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來自台中高齡100歲、綽號「老頑童」的林友茂，今年是他連續第5年參加這項活動，而保持愉快的心情，搭配適當的運動，是他能長保健康活力的法門。

今年元旦健走除響應防疫，主辦單位也希望透過健康萬步走，來為台灣祈福，活動最高潮則是抽出2名幸運兒，可領到新台幣10萬元現金大紅包，在氣氛最熱烈之際，紀政也不忘提醒大家：「健康才是最棒的禮物。」並相約明年元旦再見。（編輯：張芷瑄）1110101

由希望基金會和台北市政府體育局共同主辦的「2022元旦健走」活動1日登場，吸引不少民眾到場參與，迎接新年。中央社記者謝佳璋攝 111年1月1日

由希望基金會、台北市政府體育局共同主辦的「2022元旦健走」活動1日登場，台北市長柯文哲（右2）到場，與大家一起做健康操熱身。中央社記者謝佳璋攝 111年1月1日