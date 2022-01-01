法獅45分轟破PLG紀錄 攻城獅勝富邦勇士竄榜首

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）1日在台北和平籃球館進行例行賽，新竹街口攻城獅隊洋將法獅（Nick Faust）（前）全場狂砍45分，幫助球隊以114比106擊敗台北富邦勇士隊。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

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（中央社記者龍柏安台北1日電）新竹街口攻城獅今天禁區有辛巴逞威，外線則有法獅開火，讓他攻下聯盟單場最高的45分，終場114比106擊敗台北富邦勇士，終止對戰2連敗，並以4勝2負竄上PLG龍頭。

P. LEAGUE+聯盟今天由台北富邦勇士，在主場台北和平籃球館迎戰新竹街口攻城獅，這也是雙方本季第3度交手。

攻城獅洋將法獅（Nick Faust）今天火力全開，上半場他就轟下29分，全場45分也改寫桃園領航猿前洋將里德（Davon Reed）所保持的單場43分聯盟最高紀錄。

除法獅火力噴發，辛巴（Sim Bhullar）也拿下23分、12籃板與5助攻，並在第4節決勝期多次籃下單打得手並賺到加罰機會，成了贏球的兩大功臣。

對於轟下45分創造聯盟紀錄，法獅謙遜不願多談，僅強調這是場重要的團隊勝利，他也承認，這場勝利能替他們帶來更多自信。

拿下這一勝，讓攻城獅也擠下新北國王與福爾摩沙台新夢想家，竄上聯盟龍頭寶座，但攻城獅總教練林冠綸表示，賽季至今只進行了5分之1，目前排名第1意義不大，但他承認，這算是給球員休賽季期間努力的一個肯定。

富邦勇士總教練許晉哲賽後無奈表示，攻城獅光是辛巴就已讓他們很頭疼，今天法獅又跳出來，讓他們全場顧此失彼，包了內線就漏了外線。

許晉哲也稱讚對手的比賽策略執行得很好，在防守端上也做出改變，逼得他們發生了20次團隊失誤，比起前兩次交手多出9次。（編輯：陳政偉）1110101

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽1日在台北和平籃球館進行，由台北富邦勇士迎戰新竹街口攻城獅，共吸引6981名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

PLG新竹街口攻城獅隊洋將法獅（Nick Faust）（持球者）1日場上開火，攻下聯盟至今單場最高的45分，終場助隊以114比106擊敗台北富邦勇士隊。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

P. LEAGUE+聯盟1日在台北和平籃球館的例行賽事，新竹街口攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（持球者）火力全開，上半場就轟下29分，總計全場45分，改寫聯盟單場最高紀錄，幫助球隊拿下勝利。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

P. LEAGUE+ 聯盟例行賽程持續展開，1日在台北和平籃球館由新竹街口攻城獅隊與台北富邦勇士隊交手，攻城獅林宜輝（中）拿下10分2籃板4助攻，幫助球隊以114比106奪勝。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊1日在主場迎戰新竹街口攻城獅隊，賽前邀請「帕運泳士」陳亮達（中）擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

P. LEAGUE+職籃聯盟（簡稱PLG）台北富邦勇士隊1日主場出賽，陣中洋將辛特力（Michael Singletary）（中）攻下34分也無用，最終以106比114不敵新竹街口攻城獅隊，中央社記者張新偉攝 111年1月1日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）2022年第一場賽事，1日晚間在台北和平籃球館進行，由台北富邦勇士迎戰新竹街口攻城獅，現場6981名球迷賣力為球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

P. LEAGUE+職籃聯盟1日在台北和平籃球館的例行賽事，主場台北富邦勇士隊最終以106比114吞敗，當家球星林志傑（持球者）共拿下16分。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

台灣職籃P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊1日在主場台北和平籃球館舉辦「台灣大哥大 勇士最High新年城」主題日，邀請樂團TRASH到場開唱，嗨翻現場歌迷。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）1日在台北和平籃球館迎接2022年第一場例行賽，主場台北富邦勇士隊舉辦主題日「台灣大哥大 勇士最High新年城」，邀請樂團TRASH嗨唱。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）2022年首場例行賽1日晚間在台北和平籃球館開打，主場台北富邦勇士隊舉辦主題日「台灣大哥大 勇士最High新年城」，邀請樂團旺福現場開唱。中央社記者張新偉攝 111年1月1日

PLG台北富邦勇士隊1日在主場台北和平籃球館進行例行賽程，推出主題日「台灣大哥大 勇士最High新年城」活動，邀請樂團旺福現場開唱，嗨翻球迷。中央社記者張新偉攝 111年1月1日