大專棒球聯賽王伯洋好投 台東大學複賽第2勝

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台東大學王伯洋（圖）2日5局失1分、好投壓制，助隊以13比3、8局擊敗美和科大，拿下複賽第2勝。中央社記者謝靜雯攝 111年1月2日

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（中央社記者謝靜雯台中2日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽台東大學王伯洋5局失1分、好投壓制，台東大學投打發揮，終場以13比3、8局擊敗美和科大，拿下複賽第2勝，總教練王信民盼接下來比賽越來越好。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，台東大學今天與美和科大交手，台東大學先發投手王伯洋首局稍微有狀況，先被敲出安打、失誤、再被敲出安打失掉1分，但比賽後半段回穩。

王伯洋總計用73球投5局，被敲出6支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，台東大學6局啟動牛棚，退役職棒球星陽介仁的兩個兒子，陽邯杰、陽任楷依序登板，陽邯杰失掉2分，陽任楷後援2.1局無失分，替球隊守住勝利。

台東大學打線發揮，1局下先打回追平分，2局靠著謝毅安打送回超前分，3局抓準美和科大投手、守備有狀況，一口氣打了13人次，單局敲出4安、選到4次四壞保送，另有2次守備失誤，一口氣攻下9分，奠定勝基，7、8局各拿1分，順利拿下比賽勝利。

台東大學總教練王信民表示，王伯洋開賽熱身比較慢、加上自己出現守備失誤，短打球沒有處理好才會掉分，雖然跌跌撞撞，但其實內容不錯，5局投完整體表現很棒。

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6局領先分數拉開，所以啟動牛棚，讓投手上場踩踩台體大棒球場的投手丘、適應一下場地，後面的比賽一場比一場重要，王信民稱讚球員投打表現不錯，有跟著教練團的想法走，相信後半段會越來越好。

大專棒球聯賽複賽在台體大棒球場舉行，也有安排晚場賽事，王信民表示，過去選手時期也在這個球場打過球，知道燈光會影響守備，有提醒外野手要找方法適應，外野手跑位時要注意，用手套擋、或者重心放低，都有機會避免燈光影響守備。（編輯：張雅淨）1110102