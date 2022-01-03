邱志鵬走過低潮中繼勝 大專聯賽複賽台體大第2勝

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大3日與賽前不敗的文化大學交手，台體大展現韌性，投手邱志鵬（圖）走過低潮，中繼5局好投勝，終場台體大以5比3拿下第2勝。中央社記者謝靜雯攝 111年1月3日

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（中央社記者謝靜雯台中3日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大今天與賽前不敗的文化大學交手，台體大展現韌性，投手邱志鵬走過低潮，今天中繼5局好投勝，顏清浤關鍵安打，終場以5比3拿下第2勝。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，地主台灣體大今天與文化大學交手，兩隊3局打完2比2僵持不下。

台體大4局有攻勢，靠著陳致均安打、盜上二壘，再靠著滾地球跑上三壘，顏清浤跑出內野安打、送回球隊超前分，台體大5局靠著觸身球保送、野手選擇、盜壘，林家鋐二壘打替球隊多添1分保險分。

台體大7局再有攻勢，顏國晉敲出右外野方向高飛球，文化外野手守備有狀況，顏國晉靠著失誤一口氣跑上三壘，再靠著暴投跑回團隊第5分，文化8局追回1分，追分不及吞下敗仗。

台體大拿下今天比賽勝利，賽後複賽戰績2勝2敗，總教練林宗毅受訪表示，這場比賽對於是否能晉級4強很關鍵，預賽與文化交手，也是面對同樣的先發投手，打線後半段才發揮，這場比賽球員搶勝企圖強烈，整體表現很好、大家都很拚。

邱志鵬今天3局提前上班，總計用57球投5局，僅被敲出3支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，拿下個人本次賽會首勝。

邱志鵬透露，去年因為腰傷、休息了一段時間，近一年算是低潮期，動作也有跑掉，雖然很難受，只能透過看影片慢慢找問題、修正回來，這場比賽表現算不錯、找回自信。

邱志鵬高中時期球速最快可投到142公里，大學進步1公里，但他表示，目前先把控球做好、再來要求球速。

顏清浤4局展現速度優勢，跑出內野安打、替球隊送回關鍵超前分，林宗毅直言：「很關鍵」，他稱讚顏清浤展現很大的破壞力，除了有腳程，也是聰明、靈敏的球員，外野守備範圍很大。（編輯：李錫璋）1110103