體育署攜手董氏基金會 推廣樂動紓壓5招

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教育部體育署與董氏基金會攜手合作，4日前進台北市金華國小，向學生推廣樂動紓壓5招，體育署副署長洪志昌（前左）、藝人胡宇威（前左2）帶領學生練習。中央社記者黃巧雯攝 111年1月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）教育部體育署與董氏基金會攜手合作，今天前進台北市金華國小，向學生推廣樂動紓壓5招，並搭配1分鐘紓壓伸展操，鼓勵大家新的一年，重拾規律運動生活。

體育署與董氏基金會合作推展校園運動紓壓宣導計畫已邁入第7年，今天舉辦「樂動150，想動就動GO」宣導記者會，並邀請全明星運動會第1季藍隊隊長藝人胡宇威擔任推廣大使。

體育署副署長洪志昌致詞時表示，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升級，學生改為在家上課，體育署在疫情期間為了讓民眾維持運動習慣，推出一系列全民防疫居家動起來影片，而去年居家運動比例也從9%提升至15%。

洪志昌表示，體育署與董氏基金會合作校園運動紓壓方案以來，特別著重設計運動創意方案，其中有趣又易上手的「樂動紓壓5招」深受學生喜愛，不受限於場地，且能快速提高心跳率、肌耐力及伸展的招式，希望學生在家也能保持運動，疫情趨緩時也能走出戶外，養成運動習慣。

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推廣大使胡宇威今天在現場也親自帶領金華國小的學生練習「樂動紓壓5招」，分別為「火直拳」、「齊踢打」、「ㄇ字腳」、「平衡T」、「大掌樂」，他也鼓勵學生，建立運動習慣就像學習新東西一樣，要循序漸進，不用太心急，也可找朋友一起學。

為改善疫情期間帶來的久坐習慣，董氏基金會還設計1分鐘紓壓伸展操，分別為「手臂前伸」、「拉手側彎」、「扭轉身體」、「左右蹬腳」、「左右平移」，鼓勵大家日常生活中自由應用，利用課間或午休簡單做1分鐘，伸展肢體也能醒腦。（編輯：陳仁華）1110104