張鈞翔看小笠原慎之介學滑球 大專棒球聯賽完投敗

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續進行，台北市大先發左投張鈞翔5日投8.1局被敲再見安打、完投吞敗，他賽後坦言，「這場比賽輸了，要晉級4強機會就不大，很難過。」中央社記者謝靜雯攝 111年1月5日

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（中央社記者謝靜雯台中5日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天與台東大學交手，台北市大先發左投張鈞翔投8.1局被敲再見安打、完投吞敗，他坦言難過，這場比賽球速又突破，拿手滑球是學日職球員小笠原慎之介。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，台北市大與台東大學打完9局上1比1戰成平手，9局下台東大學陳俊仁敲出再見二壘打，台北市大以1比2吞下複賽第4敗。

台北市大先發投手張鈞翔今天展現不錯壓制力，總計用114球投8.1局，僅被敲出3支安打，投出6次三振，1次四壞保送、1次觸身球保送，失掉2分責失分，完投吞敗。

張鈞翔受訪表示，今天直球感覺滿好的，控球也比預賽穩定，球質有投出來就比較有壓制力，9局被敲出再見安打是失投，那球是直球，本來想要壓低，但出手偏高，「這場比賽輸了，要晉級4強機會就不大，很難過。」

張鈞翔表示，教練團很早就預告，台東大學左打者多，所以會派他先發，過往投到6局就會開始不穩，今天投過6局還覺得有力，也算是突破，想要多撐幾局，不想要消耗球隊牛棚戰力。

張鈞翔這場比賽球速又再提升，過去最快球速139公里，今天最快投到142公里，除了直球外，張鈞翔還有指叉、曲球和滑球，張鈞翔對滑球特別有自信，「比較準，也滿犀利的，變化像直球。」

張鈞翔透露，滑球主要是自己摸索練成的，也會去看日職中日龍隊左投小笠原慎之介動作，學他變化球出手的感覺。

張鈞翔目前大二，他也希望可以多增加變化球的種類，可以有效擾亂打者，變速球已經練了一陣子，但比較容易暴投，這次比賽沒有投，希望可以把變速球練好。（編輯：張雅淨）1110105