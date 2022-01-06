T1蔣淯安獲選12月MVP 布銳克曼奪最佳外援

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃T1聯盟今天發布新聞稿公布去年12月MVP及最佳外援，台啤英熊控衛蔣淯安擊退高雄全家海神一哥胡瓏貿，奪聯盟首座單月MVP，海神亞洲外援布銳克曼獲選單月最佳外援。

頂著超級籃球聯賽（SBL）雙料MVP（最有價值球員）光環，蔣淯安本季帶領台啤英熊轉戰T1聯盟。T1聯盟表示，身為台灣籃壇中生代頂級控衛，蔣淯安到了T1聯盟更加強勢，面對更高強度的挑戰，去年11及12月繳出平均18.1分、5.3籃板、6.1助攻和1.4抄截，暫居本土得分王及助攻榜第2名，帶領英熊打出4勝3敗佳績。

蔣淯安擊敗高雄海神一哥胡瓏貿，在高強度聯盟脫穎而出，拿下聯盟首座單月MVP，他坦言，一點都不輕鬆，「畢竟4節10人次的外援賽制，讓場上幾乎都有2名外援，甚至有2節還是3名外援，這都大大提升了比賽強度」。

蔣淯安強調，這只是剛開始，賽季還很長，還要繼續努力，「目標永遠只有一個，那就是總冠軍」。

另外，高雄海神亞外主控布銳克曼開季即展現出優異的組織進攻與節奏掌控能力，率隊在去年11及12月勇奪5 勝1敗戰績，穩居聯盟第1。

T1聯盟表示，開季前6戰布銳克曼（Jason Brickman）場均進帳13.2分、6.5籃板、7.3助攻和2.7抄截，即使進攻火力遠不如英熊士東場均34分與台中葳格太陽桑尼（Sani Sakakini）場均31分，但以場均助攻領先全聯盟的身手，搶下單月最佳外援獎項。

布銳克曼表示，希望能夠持續有好表現，也期盼球隊可以繼續打出好成績，「這一個月我在聯盟打得很開心，整個聯盟強度很高，拿到這個獎讓我感到非常光榮、也很滿足。」

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經歷將近2年的籃球空窗，有機會重返球場，布銳克曼除了感謝球隊外，也謝謝教練相信他，讓他能夠在場上自由發揮，「當然還有我的隊友們，大家都表現得很好，因為有他們，才讓我的球風被大家看到」。

T1聯盟元年2021-22球季規劃兩項單月獎項，分別為單月MVP及單月最佳外援，MVP獎項限定本土球員，最佳外援獎項包括外籍球員及第3類規範球員。（編輯：張雅淨）1110106