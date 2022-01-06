林承緯開轟包辦3打點 大專棒球聯賽文化搶勝

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大專棒球聯賽（公開一級）複賽，文化大學6日與開南大學交手，文化林承緯（左）第6局轟出2分全壘打，全場包辦3分打點，終場文化以8比2奪下勝利。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月6日

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽文化大學今天先發投手林振瑋僅投1.1局，不過接替的吳康壬投5局失2分，加上林承緯2分砲、包辦3打點表現，終場文化以8比2擊敗開南大學。

這場在台體大棒球場進行的比賽，5局結束後一度因雨暫停近2個小時，不過最後比賽還是順利完成。文化大學今天推出「火球男」林振瑋先發，飆出157公里球速，不過受到指甲斷裂影響，僅投1.1局，被敲1支安打、投3次四死球保送，沒有失分。

接替投球的吳康壬用56球投5局，被敲4支安打，送出3次三振，失掉2分奪下勝投；接著黃昰豪投2.2局被敲2支安打，沒有掉分，幫助球隊守住勝利。

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文化打線部分，3局下就攻下大局，出現5支安打、1次保送、2次失誤，總共灌進5分，奠定勝基；4局下再添1分後，6局下林承緯轟出2分全壘打，終場文化就以8比2奪下勝利。此戰林承緯4打數敲出2支安打，包辦3分打點，另外選到1次保送；胡恩典則是有3安猛打賞表現。

文化大學此戰擊敗開南大學後，拿下複賽第4勝，以4勝1敗仍暫居第1名；開南大學目前在複賽戰績則是2勝3敗。（編輯：張雅淨）1110106