殷格拉姆32分助陣 鵜鶘擊敗人手不足勇士

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（中央社紐奧良6日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天迎戰金州勇士，鵜鶘好手殷格拉姆走出最近投籃低潮，拿下全場最高的32分，率隊以101比96分擊敗人手捉襟見肘的勇士。

殷格拉姆（Brandon Ingram）因阿基里斯腱疼痛缺席兩場比賽，他回到場上的前兩場比賽中，每場平均拿下13分（比賽季平均得分低9分），投籃命中率22.2%（36投8中），包括三分球11投1中。但今天對陣勇士比賽中，他20投12中，還搶下全場最高的11個籃板。

鵜鶘的哈特（Josh Hart）貢獻14分，瓊斯（Herbert Jones）拿下13分，替補上場的克拉克（Gary Clark）也有10分的表現，讓鵜鶘結束這一波3連敗；在這3連敗中，他們平均失分124.7分。

勇士隊兩名主力球員柯瑞（Steph Curry）、葛林（Draymond Green）都沒有上場；柯瑞在昨天以82比99輸給達拉斯獨行俠比賽中左股四頭肌挫傷，葛林則是臀部疼痛。

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鵜鶘在第三節結束時僅以以75比72領先，進入第四節，鵜鶘包辦前5分，把領先幅度擴大到9分。勇士接下來連得4分，不過鵜鶘也回敬一波5分攻勢，包括殷格拉姆一記兩分切入跳投，也讓在距離比賽結束還有2分28秒時，取得92比82領先。

不過，勇士隊靠波爾（Jordan Poole）攻下7分，並在鵜鶘兩度失誤幫助下，離比賽結束只剩42秒時，追成93比96，只落後3分。但鵜鶘6次罰球拿下5分，繼續保持領先，順利拿下這場比賽勝利。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110107