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黃紹睿演8局完封 大專棒球聯賽台體勝開南

2022/1/7 17:54（1/7 19:51 更新）
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大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大先發投手黃紹睿（圖）7日完封8局，助隊以12比0擊敗開南大學，奪下複賽第3勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月7日
大專棒球聯賽（公開一級）複賽，台灣體大先發投手黃紹睿（圖）7日完封8局，助隊以12比0擊敗開南大學，奪下複賽第3勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月7日
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（中央社記者楊啟芳台北7日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽今天台灣體大打擊火力發揮，有3人演出3安打以上表現，加上先發投手黃紹睿完封8局，終場台灣體大以12比0擊敗開南大學，奪下複賽第3勝。

台灣體大此戰推出黃紹睿擔任先發投手，用95球完投8局，僅被敲出3支安打、出現1次四壞球保送，飆出7次三振，沒有失分，最終奪下勝投。

台灣體大的打線也有發揮，1局上就靠著邱郡敲三壘安打、顏國晉敲二壘安打，攻下1分；第3、4局各添1分後，5局上再靠著顏國晉、永田颯太郎敲安打，以及林家鋐敲二壘安打，再得2分，取得5比0領先。

台體在8局上更是灌進大局，打了11個人次，出現6支安打、2次保送，一共攻下7分，終場提前在8局以12比0擊敗開南大學。這場比賽結束後，台灣體大以目前在複賽以3勝3敗戰績超車開南大學的2勝4敗。

台體打線全場敲出15支安打，其中第3棒顏國晉5打數敲4支安打，第4棒永田颯太郎、第6棒林家鋐也各有3安猛打賞演出，3人各包辦3分打點。（編輯：陳政偉）1110107

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