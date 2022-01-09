高中木棒聯賽開打 白河不敵育民隊史首勝再等等

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）高中木棒聯賽今天開打，首度參賽的白河商工首戰與育民工家交手，白河派出投手阮裕智先發，但沒能壓制對手打線，投4.1局5責失分，球隊以3比10、8局吞敗，隊史首勝再等等。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）今天開打，第1階段預賽總計46隊分8組進行，每組取3隊晉級第2階段（24強），第2階段分8組、各3隊，每組取前2名晉級第3階段（16強），第3階段比賽預計農曆年後2月19日開打，第4階段則於3月1日開打、冠軍3月6日出爐。

白河商工2019年組隊，去年底黑豹旗青棒賽直闖8強，為8強中唯一拿鋁棒的球隊，但投手實力不容小覷，陣中兩名投手尹柏淮、阮裕智獲得對手教練高度評價。

白河此次首度挑戰木棒聯賽，今天首戰與育民工家交手，白河1局上靠著莊培亨適時三壘打、一棒送回2分取得領先，育民1、2局各拿1分扳平戰局。

白河4局靠著安打、四壞保送、蔡兆明適時安打、超前比分，但投手5局出狀況，育民5局靠著單局6安、2次四壞保送、1次守備失誤，單局攻下7分、奠定勝基，8局多添1分、順利拿下比賽勝利。

白河今天派出最快球速可達144公里的投手阮裕智先發，總計用83球投4.1局，被敲出4支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉7分（5分責失分），木棒聯賽首次登板先發、承擔敗投。

白河此次與育民工家、北科附工、成功商水、麥寮高中、三民高中同組，白河下一戰將與三民高中交手。

北科附工今天與三民高中交手，北科附工攻勢集中在前半段，1局靠著接連觸身球保送、短打推進，再靠著接連2支安打、高飛犧牲打，開賽攻下3分。

三民高中1局下追回1分，北科附工2局再靠著安打、失誤、暴投多跑回1分保險分，三民5局、8局各追1分，追分不及，北科附工終場以4比3拿下本屆木棒聯賽首勝。（編輯：張雅淨）1110109