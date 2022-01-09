日立慈善盃高球賽 蔡佩穎封后

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）旅日高球好手蔡佩穎連14屆參加日立慈善盃女子菁英賽，今天總算沒有空手而歸，最終輪揮出70桿，3輪總桿數以低於標準11桿的205桿，以2桿之差封后，獲得新台幣250萬元獎金。

蔡佩穎前2輪都繳出6字頭的成績，分別揮出67、68桿，帶著3桿領先的優勢進入在東方高爾夫球場舉行的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽最終輪賽事。

蔡佩穎爭冠之路面臨同組好手的挑戰，先是小將吳佳晏一開賽就連續3洞抓鳥，一度追上暫居第2名的錢珮芸，但錢珮芸隨後陸續有博蒂進帳，並在第14洞射下單日第4隻小鳥，僅落後蔡佩穎1桿。

蔡佩穎接受大會訪問時笑說：「打到剩下3洞，突然發現錢珮芸追得很近，本來只是看著她們兩個人爭奪第2名，變得我自己的領先地位也有危險。」

蔡佩穎最後3洞沉穩應對，反觀錢珮芸最後1洞吞下柏忌，蔡佩穎單日以70桿繳卡，3回合總桿數以低於標準11桿的205桿奪冠，錢珮芸揮出69桿，總桿數以207桿拿下第2名。

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蔡佩穎勇奪生涯第5座冠軍盃，也是第4度在女子台巡賽封后，蔡佩穎開心地表示，在台下看人家拿冠軍連續看了13年，終於換她上台領冠軍盃，她直呼，花了14年似乎有點太久，「我是比較晚開花，但可以堅持久一點」。

蔡佩穎透露，從16歲還是業餘選手時就參賽，東方球場的桿弟看著她一路長大，這裡感覺就像家一樣，「所以我很想要在這裡拿冠軍，很高興我做到了」。（編輯：張雅淨）1110109