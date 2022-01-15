返回日本備戰 王柏融：我已經準備好了

（中央社記者楊啟芳台北15日電）日職火腿鬥士隊台將王柏融今天啟程返日，在台灣度過愉快的休假後，他在臉書上分享，人生本來就是充滿挫折，但新的一年會把這些化成重要養分，他也說：「我已經準備好了！」

王柏融從2019年展開旅日生涯，去年球季結束後，3年合約到期，不過順利與火腿隊延長1年合約，今年將要迎接旅日第4個球季。王柏融旅日前3年總計在一軍出賽235場，645打數敲出157支安打，包含14支全壘打，順利達成台日通算百轟里程碑，打擊率2成43。

王柏融今天搭機返回日本備戰，他在個人臉書表示，「返台的休假時間過得好快，一眨眼就已經到了最後一天。」王柏融指出，每一次回台灣放假都非常開心，可以吃上最道地的台灣小吃，「有更多時間能和前輩切磋交流、好友們的和樂聚會、家人的溫暖陪伴。」

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王柏融表示，在過去休假的2個多月裡，除了放鬆休息之外，也持續鍛鍊自己，並檢視過去一年裡的狀況。他也說：「我想人生裡，或許本來就是充滿挫折與困難。但我已經準備好了！在新的一年裡，會把這些累進轉化成重要的介質、重要的養分，在未來的球季裡，好好展現大家的祝福與期待。」

另外，西武獅隊台灣好手吳念庭也已經在10日回到日本，對於新賽季的期許，他之前在臉書上表示，「就是身體健康、穩定在一軍出賽，希望今年也有好的成績。」（編輯：屈享平）1110115