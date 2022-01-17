攻城獅教頭林冠綸、洋將辛巴批裁判 PLG各罰5000元

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）針對新竹街口攻城獅總教練林冠綸及洋將辛巴分別在場上及個人社群媒體批評及侮辱裁判，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天各開罰新台幣5000元，並對林冠綸給予書面警告。

攻城獅15日作客台中洲際迷你蛋，出戰福爾摩沙台新夢想家，最終以78比84敗下陣來，目前戰績5勝4敗，僅落後龍頭的夢想家1場勝差。

PLG聯盟今天發布新聞稿，針對15日比賽第2節還剩7分鐘，林冠綸言語批評、侮辱裁判，依聯盟賽事章程第3章聯盟相關人員行為準則第19.1條「相關人員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾，違反上述規定者，得處罰款最高10萬元整」，處以罰款5000元。

攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）同日比賽第3節倒數5分21秒被夢想家「台灣女婿」錢肯尼手肘擊中倒地，所幸並無大礙，聯盟今天也針對林冠綸對錢肯尼不當言論涉及恐嚇，給予書面警告。

至於辛巴賽後在個人社群媒體以限時動態方式發文批評、侮辱裁判，PLG聯盟同樣開罰，依聯盟賽事章程第4章聯盟球員行為準則第25.1條「球員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾，違反上述規定者，得處罰款最高10萬元整」，處以罰款5000元。（編輯：張雅淨）1110117