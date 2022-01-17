曾俊欣澳網首輪不敵歐特 無緣大滿貫首勝

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣網球好手曾俊欣首度登上大滿貫會內賽殿堂，今天澳洲網球公開賽男單首輪，以4比6、3比6、2比6不敵德國好手歐特，無緣大滿貫首勝。

網壇年度首場大滿貫澳網今天在墨爾本公園登場，世界排名第190名的曾俊欣，今年20歲，靠著去年底在馬亞網球挑戰賽第2站奪冠，獲得澳網外卡門票，他曾拿下2018年澳網青少年男單亞軍，這次是轉戰職業後，首度叩關大滿貫賽會內賽舞台。

曾俊欣澳網會內賽首秀對手為排名第96名、28歲德國好手歐特（Oscar Otte），歐特去年美網曾闖進16強，雙方生涯首度對決；對於大滿貫會內賽初登場，曾俊欣賽前坦言，既興奮又期待，希望能抱持平常心，發揮最好的表現。

雙方今天開賽互破發球局，曾俊欣在第6局發球局失守，下一局浪費5個破發點也未能拿下，陷入2比5落後，但曾俊欣展現韌性，第9局成功回破，可惜盤末發球局未能保住，首盤以4比6棄守。

次盤前段雙方一度僵持不下，後半段互破，曾俊欣發球局再度失守、落居下風，以3比6讓出次盤；第3盤也未能抵擋對手攻勢，發球局連續遭對手攻破，以2比6吞敗。

由於去年挺進澳網8強的台灣網球一姐謝淑薇今年未參賽，加上莊吉生、梁恩碩相繼在會外賽出局，曾俊欣成為本屆唯一在單打會內賽亮相的台將。（編輯：唐聲揚）1110117