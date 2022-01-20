SBL台銀輕取璞園 8連勝到手

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超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行20日出戰桃園璞園建築，台銀6人得分雙位數，蘇士軒（中）貢獻15分，率隊以96比70奪下勝利，將連勝場次推進至8場。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行今天攻勢多點開花，6人得分雙位數，以96比70擊敗僅派單洋將應戰的桃園璞園建築，將連勝場次推進至8場。

超級籃球聯賽（SBL）今天繼續在桃園巨蛋體育館閉門舉行，首場由台灣銀行出戰桃園璞園建築，第2場由高雄九太科技與龍頭台灣啤酒交手。

台銀開季吞下2連敗後，近期狀況火熱，賽前拉出7連勝，今天迎戰璞園，首節結束以25比24領先，次節靠著團隊命中率超過5成，將比分拉開至46比37。

台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）與蓮恩（Ishmael Lane） 下半場繼續挹注火力，而蘇士軒上半場得分掛蛋，下半場挺身而出、貢獻15分，聯手幫助球隊以26分差拿下8連勝。

台銀此役包括艾爾文在內，共6名球員得分雙位數，艾爾文繳出16分、9籃板、6助攻成績。

另一場比賽，台啤靠著雙洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）、蓋樂威（Ramon Galloway）合力攻下35分，以72比64力退九太。（編輯：張銘坤）1110120