王維中曾受幫助 盼成為像資助人一樣帥氣的人

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職味全龍隊投手王維中舉辦「王維中助學好球公益分享會」，求學階段受台灣世界展望會和資助人張阿姨協助，讓他勇敢追夢，王維中不忘這份恩情，「我也想要成為像張阿姨一樣帥氣的人。」

王維中今天與公益合作夥伴、台灣世界展望會共同舉辦「王維中助學好球公益分享會」，王維中求學期間，受台灣世界展望會和資助人張阿姨協助，有機會勇敢追夢，在國際賽場上發光發熱，王維中一直感念這份恩情，在長大有能力的時候，積極參與公益，希望回饋社會、幫助更多需要幫助的兒童與家庭。

王維中分享，去年見到資助人張阿姨後很感動，從他求學至赴美打球前的10幾年間，一路受張阿姨關懷支持，「對那時候的我來說，一點點幫助都有很大意義，能帶給我前進的力量，因此我也想成為像張阿姨一樣帥氣的人，帶給其他小朋友力量。」

王維中有能力後，也將愛心化為實際行動，資助15名國內小朋友，也會收到資助童的問候信和卡片，王維中表示，「每個小朋友都很可愛，年紀較小的小朋友，信件由媽媽代筆，不過小朋友會在信上畫插圖。」

今天活動現場，安排王維中與其中一名資助兒童小泉（化名）相見歡，據輔導社工員表示，當小泉得知默默關心自己的資助人，竟是職棒球星王維中時無比興奮，同樣很熱愛運動的小泉今天當面道謝：「感謝維中哥哥幫助我快樂學習」，王維中也回以擁抱。

王維中以自己的例子鼓勵小朋友，「我小時候希望能認真打球，多賺一點錢讓家裡過好生活，並有能力幫助別人，如今我正努力一步步實現想做的事，所以遇到困難時一定要堅持下去」，透過不斷學習讓自己變更好，只要相信自己做得到，持續努力就會有成果。

在分享會上，王維中與理念相同的贊助夥伴、京田製菓商業總監陳淑玲，共同捐贈助學善款新台幣10萬元，以及上千箱成分純粹不添加、安心又美味的兒童休閒食品，王維中也捐出棒球手套線上義賣，希望讓台灣世界展望會可以幫助弱勢孩子們，更期望藉由這次分享會拋磚引玉，邀請大家共同攜手為弱勢孩子們奉獻愛心。（編輯：陳政偉）1110122