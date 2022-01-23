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NBA 密道頓哈勒戴合砍60分 公鹿主場3連勝

2022/1/23 17:13
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）密道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）今天聯手砍下60分，助美國職籃NBA密爾瓦基公鹿133比127力退來訪的沙加緬度國王，拿下主場3連勝。

公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）膝痛缺陣，密道頓與哈勒戴挺身而出，分別有20投12中、全場34分，以及20投10中、26分表現。

公鹿昨天對公牛三分球命中率慘不忍睹，交出本季最糟的三分球表現後，今天谷底反彈，全隊三分球有42投21中的5成高命中率。

國王以巴恩斯（Harrison Barnes）表現最佳，18投11中貢獻29分與6籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）挹注24分、6籃板與12助攻，戴維斯（Terence Davis）攻下22分。

哈利伯頓第4節尾聲兩罰俱中，讓國王追到僅剩3分落後，但公鹿力阻國王反攻氣勢保住領先，進而拿下勝利。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110123

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