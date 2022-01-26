恩比德手感發燙狂轟42分 76人末節逆轉烤鵜鶘[影]

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美國職籃NBA費城76人當家中鋒恩比德25日猛轟42分14籃板4助攻和4阻攻，率隊以117比107擊退紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社費城25日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）今天延續火燙手感，猛轟42分14籃板4助攻和4阻攻，率隊以117比107擊退紐奧良鵜鶘。

恩比德全場24投12中，罰球20投18中，這是他本季狂砍至少40分的第6場比賽。

路透社報導，恩比德轟下全場最高42分，隊友哈里斯（Tobias Harris）也為76人挹注33分11籃板，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）和馬克西（Tyrese Maxey）分別貢獻13分和10分。

鵜鶘方面，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下全隊最高31分，埃爾南戈麥斯（Willy Hernangomez）砍下生涯新高29分10籃板，海斯（Jaxson Hayes）繳出15分，瓊斯（Herbert Jones）12分，仍擋不住76人搶分的攻擊力道，在2連勝後踢到鐵板。

鵜鶘此役人手捉襟見肘，除了本來就掛傷號的殷格拉姆（Brandon Ingram）尚未歸隊，哈特（Josh Hart）、葛理翰（Devonte Graham）和瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）也紛紛掛起免戰牌。

鵜鶘前兩節火力旺盛，半場結束以58比50領先76人，下半場76人靠著禁區的進攻與罰球取得優勢，第3節結束，兩隊以86比86打平。

末節剩下7分05秒，恩比德命中兩次罰球，率隊以100比97領先，後來居上的76人努力甩開對手糾纏，終場以117比107力克鵜鶘。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110126