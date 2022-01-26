更多編輯台推薦新聞：
味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟
運動

味全龍簽下林智勝 張泰山期許達成300轟

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增46本土、46境外 遠雄自貿園區增14人最多
首頁 / 運動

恩比德手感發燙狂轟42分 76人末節逆轉烤鵜鶘[影]

2022/1/26 13:38（1/26 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職籃NBA費城76人當家中鋒恩比德25日猛轟42分14籃板4助攻和4阻攻，率隊以117比107擊退紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/sixers）
美國職籃NBA費城76人當家中鋒恩比德25日猛轟42分14籃板4助攻和4阻攻，率隊以117比107擊退紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/sixers）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社費城25日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）今天延續火燙手感，猛轟42分14籃板4助攻和4阻攻，率隊以117比107擊退紐奧良鵜鶘。

恩比德全場24投12中，罰球20投18中，這是他本季狂砍至少40分的第6場比賽。

路透社報導，恩比德轟下全場最高42分，隊友哈里斯（Tobias Harris）也為76人挹注33分11籃板，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）和馬克西（Tyrese Maxey）分別貢獻13分和10分。

鵜鶘方面，亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）攻下全隊最高31分，埃爾南戈麥斯（Willy Hernangomez）砍下生涯新高29分10籃板，海斯（Jaxson Hayes）繳出15分，瓊斯（Herbert Jones）12分，仍擋不住76人搶分的攻擊力道，在2連勝後踢到鐵板。

鵜鶘此役人手捉襟見肘，除了本來就掛傷號的殷格拉姆（Brandon Ingram）尚未歸隊，哈特（Josh Hart）、葛理翰（Devonte Graham）和瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）也紛紛掛起免戰牌。

鵜鶘前兩節火力旺盛，半場結束以58比50領先76人，下半場76人靠著禁區的進攻與罰球取得優勢，第3節結束，兩隊以86比86打平。

末節剩下7分05秒，恩比德命中兩次罰球，率隊以100比97領先，後來居上的76人努力甩開對手糾纏，終場以117比107力克鵜鶘。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110126

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族