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澳網混雙 克法聯軍擊敗地主組合奪冠

2022/1/28 13:22
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（中央社墨爾本28日綜合外電報導）克羅埃西亞好手多迪格和法國女將美拉德諾維奇今天出戰澳洲網球公開賽混合雙打決賽，終場以6比3、6比4擊敗地主國組合庫伯勒和弗利斯，抱回冠軍。

法新社報導，這是美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）生涯第2座澳網混雙金盃，上次是在2014年與加拿大選手奈斯托（Daniel Nestor）聯手奪冠。美拉德諾維奇也曾在2018年和2020年捧回澳網女雙冠軍。

多迪格（Ivan Dodig）另有3座大滿貫賽混雙冠軍，其中2冠在法國公開賽，另1冠在溫布頓錦標賽。他還有2座大滿貫賽男雙冠軍，包括去年澳網聯手斯洛伐克的波拉西克（Filip Polasek）奪冠。

美拉德諾維奇今天聯手多迪格擊敗庫伯勒（Jason Kubler）與弗利斯（Jaimee Fourlis）。據路透社報導，美拉德諾維奇賽後說：「我們為了打混雙互傳訊息很多次，首次合作就有這樣的結果真棒。」

美拉德諾維奇還說：「我好久沒打混雙。在我看來，伊凡（多迪格名）是很棒的單打選手，現今在雙打方面簡直技壓全場。」

多迪格則表示，彼此打法很合拍。

這位37歲資深球員說：「我有和幾個不同的搭檔合作經驗，而她在平分時表現非常好，正拍也很強。對我來說在配合上比較容易一點，我認為我們算是絕佳拍檔。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110128

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