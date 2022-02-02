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安特托昆博大三元 公鹿賞給巫師6連敗[影]

2022/2/2 13:04（2/2 13:19 更新）
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「字母哥」安特托昆博1日掄下他本賽季第4個大三元，NBA密爾瓦基公鹿終場以112比98擊退來犯的華盛頓巫師。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）
「字母哥」安特托昆博1日掄下他本賽季第4個大三元，NBA密爾瓦基公鹿終場以112比98擊退來犯的華盛頓巫師。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）
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（中央社密爾瓦基1日綜合外電報導）「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天掄下他本賽季第4個大三元，美國職籃NBA密爾瓦基公鹿終場以112比98擊退來犯的華盛頓巫師。

公鹿贏得過去7場比賽的第5勝，巫師則苦吞6連敗。

字母哥此役投21中14，灌進全場最高33分，並搶得15個籃板與11次助攻；哈勒戴（Jrue Holiday）添22分；波蒂斯（Bobby Portis）挹注17分和7籃板。

巫師雖一度扳平第三節17分落後頹勢，並在比賽還剩8分28秒時靠著八村壘（Rui Hachimura）一記三分球取得86比83領先，但公鹿靠著29比12得分優勢結束比賽。

巫師的庫茲馬（Kyle Kuzma）拿下全隊最高25分11籃板，哈洛（Montrezl Harrell）從板凳出發有20分表現，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）貢獻12分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）則有7分7籃板和9助攻。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110202

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