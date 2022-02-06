李振昌開始傳接球 續任副隊長盼帶起年輕投手

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（中央社記者謝靜雯屏東6日電）中信兄弟隊投手李振昌續任副隊長，他去年季後手肘動刀，目前已開始傳接球，持續與球團談約中。李振昌直言，手的狀況不一定很穩定，不可能一直扛牛棚，期許能帶起年輕投手群。

中職中信兄弟隊今天在屏東開訓，野手王威晨續任隊長、投手李振昌也繼續擔任副隊長，李振昌在開訓典禮上喊話，「去年的事是去年的事，希望大家今年一起努力，再拿一個總冠軍。」

李振昌去年季後動刀清除手肘骨刺，昨天開始傳接球，他表示，感覺進度有點落後，開季可能來不及，也有持續與牛棚教練林恩宇討論，骨刺雖然不是大手術，但教練團希望他完全復原後再開始投球。

李振昌去年月薪新台幣70萬元、今年合約還沒確定，領隊劉志威表示，已經有開出各種方案提供選擇，李振昌笑說原本以為沒有談好就不用來春訓，在國外通常是談完約才會向球隊報到，但有詢問過經紀人，台灣職棒環境和國外不一樣，「對我來說，只要有地方練球就好。」

李振昌擔任副隊長，也在投手群當中扮演領頭角色，他點名年輕投手陳柏豪很有天份，只是欠缺一些想法，希望可以幫忙把陳柏豪拉上來，「他是很值得期待的球員」。

李振昌也提到，其實身體一直都不是處於完全沒有傷痛的狀態，選擇動刀清除骨刺，是因為已經影響到生活，肩膀一直都會痛，只是程度差異，「要想辦法與傷痛共存」。

李振昌表示，因為手的狀況不一定每年都很穩定，「不可能一直扛著牛棚」，希望看到年輕球員成長進步，也希望可以幫助球隊變成更棒的團隊。（編輯：李錫璋）1110206