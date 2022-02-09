隔離獲蔡總統打氣字卡與台味小吃 女足球員好感動

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣女足球員昨天搭乘專機從印度返台，隨後也住進防疫旅館，總統蔡英文為鼓勵選手，分別送給選手打氣字卡與台味小吃，貼心舉動除讓球員感動，也紛紛在社群媒體上發文致謝。

台灣女足今年農曆年期間，在印度參加女子亞洲盃足球賽，由於當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，台灣有不少選手傳出染疫，在人手不足情況下，附加賽以1比2惜敗越南，只能盼明年舉辦的洲際附加賽。

球員染疫消息一出，蔡總統與行政院長蘇貞昌立即指示，在賽程結束後將以包機或醫療專機方式，接送奮戰不懈的台灣女足代表隊所有隊職員返國，這項舉動也讓在前線奮戰的選手們，感受到溫暖和力量。

台灣女足隊員昨天返台後，今天就收到蔡總統準備的貼心神秘小禮物，隊員都有一張打氣卡片，以及一份台味小吃刈包和豆花，不少隊員也在社群媒體曬出照片與謝意，隊長王湘惠就寫到：「謝謝小英總統的台灣味。」

女足陣中的後衛賴韋汝也PO出蔡總統準備的打氣字卡、刈包與豆花「合照」，並開心地寫到：「謝謝總統給的愛，家鄉美食。」而鍾聖惠也說：「感謝足協、感謝台灣政府，謝謝蔡總統，太感動啦。」

事實上，這次台灣女足出征，蔡總統一直非常關心，除經常在臉書上更新比賽狀況與結果，也不忘提醒全民一起替女足加油，並替球員們鼓勵打氣。（編輯：張芷瑄）1110209