隔離獲蔡總統打氣字卡與台味小吃 女足球員好感動
2022/2/9 20:03（2/9 20:22 更新）
台灣女足球員8日搭乘專機從印度返台，隨後也住進防疫旅館，總統蔡英文為鼓勵選手，分別送給選手打氣字卡與台味小吃。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣女足球員昨天搭乘專機從印度返台，隨後也住進防疫旅館，總統蔡英文為鼓勵選手，分別送給選手打氣字卡與台味小吃，貼心舉動除讓球員感動，也紛紛在社群媒體上發文致謝。
台灣女足今年農曆年期間，在印度參加女子亞洲盃足球賽，由於當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，台灣有不少選手傳出染疫，在人手不足情況下，附加賽以1比2惜敗越南，只能盼明年舉辦的洲際附加賽。
球員染疫消息一出，蔡總統與行政院長蘇貞昌立即指示，在賽程結束後將以包機或醫療專機方式，接送奮戰不懈的台灣女足代表隊所有隊職員返國，這項舉動也讓在前線奮戰的選手們，感受到溫暖和力量。
台灣女足隊員昨天返台後，今天就收到蔡總統準備的貼心神秘小禮物，隊員都有一張打氣卡片，以及一份台味小吃刈包和豆花，不少隊員也在社群媒體曬出照片與謝意，隊長王湘惠就寫到：「謝謝小英總統的台灣味。」
女足陣中的後衛賴韋汝也PO出蔡總統準備的打氣字卡、刈包與豆花「合照」，並開心地寫到：「謝謝總統給的愛，家鄉美食。」而鍾聖惠也說：「感謝足協、感謝台灣政府，謝謝蔡總統，太感動啦。」
事實上，這次台灣女足出征，蔡總統一直非常關心，除經常在臉書上更新比賽狀況與結果，也不忘提醒全民一起替女足加油，並替球員們鼓勵打氣。（編輯：張芷瑄）1110209
台灣女足隊長王湘惠在社群媒體分享收到蔡總統禮物的心情並表達感謝。（圖取自instagram.com/love_8one）
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