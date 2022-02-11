統一獅法治教育宣導 教頭林岳平喊話不要酒駕

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職統一獅隊今天與台南地方檢察署舉辦法治教育宣導活動，選定「賭博」、「酒駕」進行模擬法庭演練，尤其近2年獅隊都有球員酒駕，教頭林岳平也再次提醒球員不要酒駕。

中華職棒大聯盟副秘書長王惠民致詞時說，統一獅法治教育在政府正式推動以前，檢方與球團就有良好的互動，台南院檢在這方面的合作也是典範，中職會長蔡其昌也非常注重酒駕的議題，聯盟規章除了提高酒駕的相關罰則（禁賽及罰款）外，在「酗酒」方面也有罰則。

獅隊領隊蘇泰安致詞時說，這幾年法治教育在地檢署、地院協助下，以設定主題、角色扮演方式來呈現，要讓球員瞭解守法的重要性，「很遺憾去年有球員心存僥倖酒駕肇事遭球隊開除，今年球團在新進人員教育訓練也重申禁止網路賭博、酒駕，期望球員除了球技之外，自身也是基層三級棒球小朋友的偶像，要做好典範。」

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近幾年獅隊球員郭阜林、楊家維陸續發生酒駕事件，去年楊家維直接被球團開除。總教練林岳平有點無奈地說，擔任總教練這2年以來，拿到2次季冠軍及1次總冠軍，但每年都出現酒駕球員，「喝酒或許是大家在賽後紓壓的方式，但希望大家在飲酒後能保護自己及他人安全，千萬不要酒駕，隊友們也要負起勸導的責任。」

投手古林睿煬表示，上次扮演犯人角色，這次演出檢察官，不同位置有不一樣感覺，讓他更知道一些罰則，提醒自己不要犯錯。剛接任球員工會理事長的陳傑憲表示，每次來參加法治教育都有不一樣的體會，之前聽到有些球員會玩賭博手遊，藉此提醒大家身為公眾人物，就要有公眾人物的樣子。（編輯：張芷瑄）1110211