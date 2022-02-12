恩比德獨得25分 率76人擊敗雷霆[影]

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影片來源：Philadelphia 76ers

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆，76人球星恩比德攻下25分和19籃板，幫助球隊以100比87分擊敗雷霆。

恩比德（Joel Embiid）還在主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）的2萬600名觀眾前送出5阻攻、4助攻，他也創下連續22場比賽中至少拿下25分的表現。

這是76人今天和布魯克林籃網重磅交易後的第一場比賽，這場交易讓NBA前年度最有價值球員哈登（James Harden）加入他過去兩年來的第三支球隊。

76人以西蒙斯（Ben Simmons）、塞斯．柯瑞（Seth Curry）和中鋒德拉蒙（Andre Drummond）等球員，以及兩個首輪籤，換到籃網的哈登和米爾塞普（Paul Millsap）。

由於球員還沒有完成體檢，導致76人的人手捉襟見肘，來自墨爾本的西蒙斯這個賽季都沒為球隊出戰任何一場比賽。

76人其他球員得分方面，馬克西（Tyrese Maxey）攻下24分，哈里斯（Tobias Harris）貢獻17分和11籃板。塞波爾（Matisse Thybulle）繳出10分。

至於雷霆的表現，費佛斯（Derrick Favors）拿下全隊最高的16分，多特（Luguentz Dort）和普庫謝夫斯基（Aleksej Pokusevski）各進帳15分。

恩比德在第三節拿下11分，幫助76人以77比61分的領先進入第四節。

雷霆的馬勒登（Theo Maledon）在比賽還剩2分41秒時，以一記三分球把比數追到82比88分。不過，76人的哈里斯回敬一記三分球，再加上馬克西帶球上籃，讓雙方比分拉大到11分，比賽勝負也大致底定。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1110212