夢想家喜迎舊將回鍋 希克斯：就像回家打球

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（中央社記者龍柏安台北15日電）PLG福爾摩沙台新夢想家今天透過官方新聞稿宣布，將迎回上季洋將班底之一的希克斯，而希克斯在新聞稿中也強調，回到夢想家就像回家，也希望完成上季未完成的奪冠目標。

現年29歲的希克斯（Stephan Hicks），身高198公分，體重98公斤，上季他在季中加盟夢想家，在P. LEAGUE+聯盟出賽10場，場均是22.5分、12.3籃板、2.1抄截，並率隊闖進總冠軍賽。

希克斯在季後賽出賽9場，仍有27.2分、15.2籃板的優質演出，並在總冠軍賽首役繳出42分、17籃板的超狂數據，並率隊拿下首役勝利。

對於再次回到熟悉的老東家，希克斯透過聲明表示，他很興奮能再次回到夢想家，「上一季在夢想家打球的經驗很好，這裡對我來說就像是家一般」。

希克斯強調，在這裡除了有很棒的隊友，還有熱情的球迷，這是他職業生涯從來沒有過的體驗，目前已抵台並在接受隔離的他，很期待能盡快回到球場，也希望可以完成上季沒有奪冠的目標。

球隊總教練凱爾朱利爾斯（Kyle Julius）則說，希克斯是他們上一季能闖進總冠軍賽的關鍵之一，「我們都非常期待他能夠回家，相信他這季一定能夠與球隊共同奮戰往總冠軍邁進」。（編輯：方沛清）1110215