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林子豪面對新球季盼加強體能 打擊請教胡金龍

2022/2/16 17:17（2/16 17:29 更新）
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中華職棒統一獅隊新秀林子豪不滿意自身110年球季表現，面對新球季挑戰，林子豪16日受訪表示，希望自己能夠強化重訓、體能，「唯有強壯的體態，才能在球場上把自己的好表現呈現出來。」（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月16日
中華職棒統一獅隊新秀林子豪不滿意自身110年球季表現，面對新球季挑戰，林子豪16日受訪表示，希望自己能夠強化重訓、體能，「唯有強壯的體態，才能在球場上把自己的好表現呈現出來。」（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月16日
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職統一獅隊新秀林子豪不滿意去年自己的表現，因為體能不足導致攻守成績落差太大，因此希望加強自己重量訓練、體能方面的課題；打擊方面也會趁機請教前輩胡金龍，盼更穩定。

統一獅春訓期間目前在高雄國慶青埔棒球場訓練，採取練4休1的節奏，除了基本團隊訓練外，教練團每天也都提早來到球場，安排選手們針對自己需要強化的內容進行特守及特打。獅隊預計在2月20日舉行開訓典禮。

統一獅隊今天發布新聞稿表示，19歲獅隊小將林子豪去年經歷生涯第一個新人完整球季，出賽80場，打擊率2成56，長駐獅隊三壘守備防線，單季發生16次失誤，守備率僅8成89。

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林子豪受訪時表示，對於自己去年表現並不滿意，上、下半季相較起來自己的體能明顯不足，導致無論在攻、守方面，成績都落差太大。面對新球季挑戰，林子豪從去年底獅隊重訓營到現在，透過教練課程安排，希望自己能夠強化重訓、體能，「唯有強壯的體態，才能在球場上把自己的好表現呈現出來」。

談到打擊課程，林子豪春訓期間也常常請教剛轉戰獅隊的學長胡金龍，林子豪表示，「之前在國中時，就知道金龍前輩打擊很穩定，也是自己想要追求的目標，春訓期間也都會跟學長請教在打擊上、在球場上面對不同投手的攻擊策略，希望除了守備外，自己打擊也能對球隊有貢獻。」（編輯：陳仁華）1110216

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