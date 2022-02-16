HBL吳志鍇化身排球員 用阻攻帶動南山全隊攻勢

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（中央社記者龍柏安台北16日電）南山高中長人吳志鍇今天在第4節化身排球員，頻頻用阻攻化解對手攻勢，並帶動隊友氣勢，終場以82比66擊敗衛冕軍泰山高中，在本屆HBL拉出不敗的12連勝。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，今天在新莊體育館與板橋體育館進行第4天賽事，南山高中再勝泰山高中後，8強賽至今4戰全勝，本季迄今寫下不敗的12連勝，只差1勝就能確定挺進4強。

吳志鍇今天繳出13分、10籃板、4抄截與4阻攻，尤其在第4節開起火鍋店，教練許時清搞笑地說：「我不要鼓勵他，免得他接下來比賽亂跳一通。」不過他肯定子弟兵近2場比賽總算願意跑起來，把防守範圍再往外拉了一大圈，昨天吳志鍇也敲出3個麻辣鍋。

「超累的。」吳志鍇直言，要跑起來的代價，就是得付出更多的汗水，他透露之前每次被卡住，他就懶得動，不過前2場比賽他們防守真的不及格，所以他才改變自己，而且：「效果還不錯。」

蓋火鍋的訣竅是什麼，吳志鍇則表示沒什麼特別，就是：「來了就打。」他也認為，一方面今天對手的整體高度並不突出，加上給了他跑動空間，才造就他阻攻得以量產。

南山迄今連勝不敗，但吳志鍇透露，隊友們都很有默契，大家總是閉口不談，以免大家壓力纏身，不過他強調，「我們連勝不是平白無故而來，也是付出了努力。」（編輯：張芷瑄）1110216