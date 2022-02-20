T1何喬登單場10記三分球寫紀錄 太陽擊退英熊

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽亞洲外援何喬登今天外線手感火熱，單場飆進10記三分球，締造聯盟單場新高，且個人攻下全場最高36分，率隊115比95擊敗台灣啤酒英熊。

台中太陽今天作客台北和平籃球館與台啤英熊交手，而台啤英熊主控蔣淯安缺陣，改由周資華先發，英熊上半場結束僅落後2分，但太陽展現火燙手感，最終以20分差帶走勝利，太陽隊贏球後，戰績為8勝6敗，追平台啤英熊，並列第3。

亞洲外援何喬登（Jordan Heading）今年1月16日在對戰桃園雲豹一役，曾締造單場8記三分球的聯盟紀錄，今天出戰台啤英熊，全場三分球17投10中，再將個人保有單場三分球紀錄往前推進。

何喬登全場攻下36分，外加4籃板、2助攻，賽後受訪時依舊謙虛，他說：「我其實沒有太注意紀錄的部分，我們上週有一場很難堪的輸球，我們只希望今天能討回來表現更好，這是我唯一在乎的事。」

何喬登坦言，自己跟平常並沒有太大差別，但前幾場手感確實沒那麼好，很高興今天能恢復。

太陽隊長陳靖寰此役外線8投5中，單場進帳15分，陳靖寰笑說，今天贏球關鍵就在何喬登，「他手很燙，把球給他就對了」。（編輯：方沛清）1110220