前NBA選秀狀元來台 班奈特先被地震嚇一跳

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來自加拿大的前鋒、2013年NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett），21日向台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人報到，班奈特報到後隨即前往球場練投。（高雄鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月22日

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣籃壇首位美國職籃NBA選秀狀元班奈特昨天向P. LEAGUE+高雄鋼鐵人報到，班奈特分享在防疫旅館時曾被地震嚇到，誤以為有人在推床，第一時間趕緊致電新竹攻城獅中鋒辛巴。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+鋼鐵人目前戰績4勝9敗，在6隊中暫居第5，近期積極補強戰力，不但找來中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼的台灣好手周儀翔，還網羅來自加拿大的前鋒班奈特（Anthony Bennett），現年28歲、身高203公分，為2013年NBA選秀狀元，同時為首名加拿大籍狀元，也是台灣籃壇史上選秀順位最高的洋將。

班奈特昨天正式向鋼鐵人報到，鋼鐵人球團今天發布新聞稿表示，班奈特報到後隨即前往球場練投，球團將盡快安排他進行一系列的訓練，以利在自主健康管理期結束後，即能上場為球隊效力。

頂著首位NBA選秀狀元的光環來台，班奈特還沒上場，反而在台灣防疫旅館期間被地震給驚嚇到，他表示，發現床在搖時，誤以為有人在推他的床，讓他有點緊張和害怕，後來才意識到這就是所謂的地震。

遇到地震後，班奈特第一件事就是打電話給好友、目前效力新竹攻城獅的中鋒辛巴（Sim Bhullar）。班奈特表示，辛巴告訴他別緊張，這是台灣常有的事，他才放下心來。

班奈特表示，已聽聞台灣有不少美食，他都想嚐一嚐，辛巴也有跟他說了不少台灣好玩的事情，讓他迫不及待想親自嘗試與體驗，但目前首要任務還是先把球打好，繳出漂亮的成績單，幫助鋼鐵人進入季後賽。

班奈特也對自身表現深具信心，他認為，在得分和籃板方面可以為球隊帶來貢獻，希望能盡快融入球隊，讓自己和隊友一起成長。

鋼鐵人近期受傷兵問題所擾，包括射手呂政儒因手指受傷缺陣，球隊陷入3連敗，球團認為，有了班奈特加入，加上周儀翔加盟，在傷兵陸續傷癒歸隊後，鋼鐵人3月比賽值得期待。

班奈特先前看了不少球隊比賽的影片，對每個隊友的特色和教練的戰術有大致了解，最令他印象深刻的就是隊長呂政儒，無論是精準的投籃或場上的拚勁都相當棒，他也向呂政儒喊話，「我的投籃也很準。」（編輯：張雅淨）1110222