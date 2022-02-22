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生涯邁入尾聲 內馬爾：樂到美國踢球

2022/2/22 15:47
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（中央社巴西聖保羅21日綜合外電報導）法國甲級足球聯賽巴黎聖傑曼的巴西超級球星內馬爾表示，他「十分樂意」在生涯尾聲到美國足球大聯盟MLS踢球。

30歲的內馬爾（Neymar）19日和巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo）一起在YouTube上的直播現身，內馬爾並在當中談到有關美國足球大聯盟MLS的事。

內馬爾說：「我不知道是不是會回巴西踢球，但我會十分樂意到美國踢球，至少1個球季。」

他邊笑邊補充說：「那裡的賽季比較短，有3、4個月沒有比賽。」

「如果是那樣的話，我還能踢好幾年。」

去年10月，內馬爾成為頭條焦點，當時他表示，在2022年世界盃後，自己可能會從國家隊退休，並稱心理壓力讓他做出這樣的決定。

內馬爾稱他和巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的合約將在2025年6月到期，屆時他已經33歲。

他笑著說：「我跟朋友開玩笑，說32歲是（退休的）好年紀。」

「但老實說，我並不知道（何時退休）。我會繼續踢，直到心理上覺得累了為止。只要身心都沒問題，我就會繼續踢。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110222

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