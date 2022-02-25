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中職與球員工會簽團體協約 確定國際賽權利義務

2022/2/25 16:15（2/25 16:41 更新）
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中華職業棒球大聯盟與台北市職業棒球員職業工會團體協商協約簽約儀式25日舉行，由中職會長蔡其昌（左）與球員工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。中央社記者張新偉攝 111年2月25日
中華職業棒球大聯盟與台北市職業棒球員職業工會團體協商協約簽約儀式25日舉行，由中職會長蔡其昌（左）與球員工會理事長陳傑憲（右）代表簽約。中央社記者張新偉攝 111年2月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒今天與職棒球員工會舉行團體協商協約簽約儀式，為國內史上首份職業運動團體協約，確定了球員參加國際賽的責任義務，中職會長蔡其昌表示，這是台灣歷史性的一刻。

球員工會表示，有鑑於2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽的出賽爭議，球員工會自2017年啟動「定義中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任義務」團體協商議題，歷經與中職聯盟4年共11次協商後終於達成共識，在今天辦理簽約儀式記者會。

中職會長蔡其昌表示，今天簽約是歷史性的一刻，這份協約從2017年就開始談，他也感謝前任中職會長吳志揚，「從他的時代就開始關注這個題目，願意聽球員的心聲，我上任之後這個事情換我接手，多次指示要趕快塵埃落定。」

蔡其昌指出，這份團體協約在台灣職業運動史上是第一份，「過去運動員代表的只有使命、責任、為國犧牲，但是運動員的權益在比賽結束就沒有人管他了，不希望這些悲歌再出現，我們有領頭羊的作用。」

統一獅隊陳傑憲今年接下球員工會理事長，今天代表出席協約簽約儀式，陳傑憲表示，參與工會協商這幾年，看到有前面學長的投入，才會有現在這麼好的環境，「這些年我學習到很多、也體會到自己的責任，我會代表工會延續跟聯盟的正向互動，一起努力把規章裡面的制度變更完善。」

前球員工會理事長、現任工會退輔政策發展委員會主委周思齊表示，這份團體協約簽署之後，還有很多要一起努力、推廣的議題，「下一個包含退輔政策，也請大家多多指教，我也會幫助傑憲。」

目前中職球員加入工會的比例大約是85%，雖然不是全部球員都有入會，不過球員工會回應，在國際賽出賽的部分，因為球員是被動入選國家隊，目前這份協約沒有任何禁搭便車條款，非工會會員也可以享受相關權益。

球員打國際賽相關的權利義務確定之後，球員工會表示，接下來將持續與聯盟積極精進制度，針對長久存在於規章內的「契約談判流程（含保留名單）、球員流動相關制度、肖像權、各種身分之制式契約、仲裁制度」等議題接續發起協商。（編輯：屈享平）1110225

中華職業棒球大聯盟與台北市職業棒球員職業工會團體協商協約簽約儀式25日舉行，由中職會長蔡其昌（左）與球員工會理事長陳傑憲（右）代表簽約，兩人握手致意。中央社記者張新偉攝 111年2月25日
中華職業棒球大聯盟與台北市職業棒球員職業工會團體協商協約簽約儀式25日舉行，由中職會長蔡其昌（左）與球員工會理事長陳傑憲（右）代表簽約，兩人握手致意。中央社記者張新偉攝 111年2月25日
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