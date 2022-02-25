中職與球員工會簽團體協約 確定國際賽權利義務

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒今天與職棒球員工會舉行團體協商協約簽約儀式，為國內史上首份職業運動團體協約，確定了球員參加國際賽的責任義務，中職會長蔡其昌表示，這是台灣歷史性的一刻。

球員工會表示，有鑑於2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽的出賽爭議，球員工會自2017年啟動「定義中華職棒大聯盟職業棒球選手之出賽責任義務」團體協商議題，歷經與中職聯盟4年共11次協商後終於達成共識，在今天辦理簽約儀式記者會。

中職會長蔡其昌表示，今天簽約是歷史性的一刻，這份協約從2017年就開始談，他也感謝前任中職會長吳志揚，「從他的時代就開始關注這個題目，願意聽球員的心聲，我上任之後這個事情換我接手，多次指示要趕快塵埃落定。」

蔡其昌指出，這份團體協約在台灣職業運動史上是第一份，「過去運動員代表的只有使命、責任、為國犧牲，但是運動員的權益在比賽結束就沒有人管他了，不希望這些悲歌再出現，我們有領頭羊的作用。」

統一獅隊陳傑憲今年接下球員工會理事長，今天代表出席協約簽約儀式，陳傑憲表示，參與工會協商這幾年，看到有前面學長的投入，才會有現在這麼好的環境，「這些年我學習到很多、也體會到自己的責任，我會代表工會延續跟聯盟的正向互動，一起努力把規章裡面的制度變更完善。」

前球員工會理事長、現任工會退輔政策發展委員會主委周思齊表示，這份團體協約簽署之後，還有很多要一起努力、推廣的議題，「下一個包含退輔政策，也請大家多多指教，我也會幫助傑憲。」

目前中職球員加入工會的比例大約是85%，雖然不是全部球員都有入會，不過球員工會回應，在國際賽出賽的部分，因為球員是被動入選國家隊，目前這份協約沒有任何禁搭便車條款，非工會會員也可以享受相關權益。

球員打國際賽相關的權利義務確定之後，球員工會表示，接下來將持續與聯盟積極精進制度，針對長久存在於規章內的「契約談判流程（含保留名單）、球員流動相關制度、肖像權、各種身分之制式契約、仲裁制度」等議題接續發起協商。（編輯：屈享平）1110225