NBA哈登披76人戰袍首秀 飆準大三元率隊勝灰狼

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（中央社記者龍柏安台北26日電）生涯10度入選NBA明星賽的「大鬍子」哈登，今天首度披上76人戰袍亮相，他繳出27分、12助攻與8籃板，助新東家133比102輕取灰狼，打響轉隊後第1砲。

NBA美國職籃費城76人今天客場踢館明尼蘇達灰狼，而明星賽前從布魯克林籃網交易來的球星哈登（James Harden），因腿傷缺席了前2場比賽，然而今天他證明了，球團等待是值得的。

哈登今天出賽35分鐘，全場12投7中，包括三分球7投中5，還包括在罰球線上9罰8中，除了他的27分之外，中鋒恩比德（Joel Embiid）也有34分、10籃板。

談到在76人效力的首場比賽，哈登強調，他們打得很無私，大家都只想贏球，而恩比德顯然對於這個新隊友很滿意，「這或許是我生涯當中，可以在球場上有這麼大的空檔。」

哈登離開籃網後，紐約媒體對他很不諒解，也暗指他是糟糕的隊友，他今天受訪被問到這個問題，他說：「我不知道原因，那是媒體寫的，那是媒體說的，我認為我是NBA當中最好的隊友，無論在球場上還是球場下。」

76人今天首節就靠著恩比德獨拿10分，並拉出一波15比0攻勢，取得16比6超前後，全場就未曾落後一路領先直至終場。

至於昨天才歡慶拿下8連勝的鳳凰城太陽，今天則踢到鐵板，他們在主場以102比117不敵紐奧良鵜鶘，8連勝止步。

鵜鶘新同學麥卡倫（CJ McCollum）今天攻下32分，加上前鋒殷格拉姆（Brandon Ingram）也有28分進帳，教頭葛林（Willie Green）對於這對雙人組讚不絕口：「我們還有很多工作要做，但那2個傢伙實在太讚了。」（編輯：張芷瑄）1110226