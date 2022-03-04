平鎮3投手挑戰中職選秀 前2輪熱門人選

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平鎮高中木棒聯賽8強擊敗穀保家商、連6屆晉級4強，挑戰4連霸；平鎮今年有不少好手有意投入中職選秀，3名投手伍祐城（右起）、林詔恩、黃保羅各有優勢，有機會前2輪被選走。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）平鎮高中木棒聯賽8強擊敗穀保家商、連6屆晉級4強，挑戰4連霸；平鎮今年有不少好手有意投入選秀，3名投手伍祐城、林詔恩、黃保羅各有優勢，有機會前2輪被選走。

平鎮高中目前為止本屆有7人表態有意投入中職選秀，包括投手伍祐城、林詔恩、黃保羅，內野手黃勇傳、曾子祐、陳佳樂，外野手田子杰。

平鎮3投手各有優勢，教練羅健銘看好伍祐城，評價他有機會成為第2個徐若熙，羅健銘表示，伍祐城的球質跟徐若熙一樣會衝，目前最快球速148公里，要突破150公里不是問題，有機會上看155公里。

伍祐城除了直球外，還有速度在136至138公里左右的滑球，羅健銘表示，伍祐城在球隊中，目前擔任後援是對球隊戰況最有幫助的規劃，但也具有先發潛力。

林詔恩今天在8強中繼登板無失分、拿下8強戰勝投，羅健銘表示，林詔恩有左投優勢，也是先發型的投手，控球佳、該有的變化球都有。

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黃保羅在國小、國中階段就是很受關注的球員，但羅健銘認為黃保羅的潛力還沒有完全開發出來，目前出賽直球最快速度約在148公里左右，但內部測試時，也有出現過150公里，控球不錯、但球質不如伍祐城這麼衝。

平鎮3名投手都是球探追蹤焦點，羅健銘看好伍祐城順位可以最好，黃保羅和伍祐城則認為林詔恩有左投優勢、可以替順位加分；球探評估，3人很大機會前2輪被選走。（編輯：張芷瑄）1110304