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厄力飆48分外帶大三元 特攻延長賽擺脫英熊

2022/3/4 22:10
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（中央社記者龍柏安台北4日電）T1新北中信特攻今天靠著洋將厄力攻下48分、13籃板與12助攻的「大三元」，且他光在延長賽個人就包辦11分，靠著他的全能秀，主場以135比127擊敗台灣啤酒英熊。

台灣運彩xT1聯盟今天上演雙強會，由聯盟排名第2的新北中信特攻迎戰老3台灣啤酒英熊，由於雙方只有0.5場勝差，因此勝負也攸關兩隊排名，特攻差點浪費上半場最多14分領先，下半場還曾陷入落後劣勢。

英熊在正規賽最後2分半還保有4分領先，沒想到特攻靠著連續3顆三分球後來居上，而韌性十足的英熊，在本土射手李啟瑋最後10.5秒命中三分後，再次將比數扳平。

特攻原有終結對手的機會，可惜傳球時發生失誤，所幸利用成功團隊防守將比賽拖入延長賽，接下來則由「早哥」厄力（Cleanthony Early）上演個人秀。

厄力在延長賽包辦2顆三分球，另操刀3罰俱中，加上一次漂亮的快攻雙手爆扣，除幫助特攻擺脫英熊糾纏，也將雙方勝差再度擴大至1.5場，並終止對手近來的2連勝。

此役特攻單場轟下135分，也寫下聯盟單場得分新高，原紀錄是由聯盟龍頭高雄全家海神所保持的133分，而厄力則是個人本季第2度繳出「大三元」成績單，聯盟本季第3次。

英熊則以洋將蓋樂威（Ramon Galloway）的29分、8籃板與7助攻最佳，另一名洋將士東（Diamond Stone）也有28分、9籃板。（編輯：謝雅竹）1110304

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