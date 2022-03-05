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周委宏多守位拚機會 咖啡秀當花錢買經驗

2022/3/5 15:03（3/5 15:57 更新）
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中職中信兄弟隊新秀周委宏5日在自辦熱身賽首度出賽，先發打第9棒、守游擊。周委宏目前二、三壘及游擊都有練，多守位盼爭取機會，也希望增加打擊廣角。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日
中職中信兄弟隊新秀周委宏5日在自辦熱身賽首度出賽，先發打第9棒、守游擊。周委宏目前二、三壘及游擊都有練，多守位盼爭取機會，也希望增加打擊廣角。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日
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（中央社記者謝靜雯雲林5日電）中職中信兄弟隊新秀周委宏今天自辦熱身賽首度出賽，周委宏二、三壘、游擊都有練，多守位爭取機會，也希望增加打擊廣角，談起兄弟內野「咖啡秀」，則笑說：「就當花錢買經驗」。

中華職棒中信兄弟隊新秀周委宏去年季中選秀第4輪被指名，今天首度在中信兄弟與味全龍隊自辦熱身賽出賽，先發打第9棒、守游擊。

周委宏是游擊手，但進到職棒後多練守位，二壘、三壘也都有守，他表示，目前還不太敢主動問學長問題，但守備時會默默觀察王威晨，「他在場上感覺游刃有餘、很自在」，多看多學，希望可以更進步。

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兄弟內野「咖啡秀」，內野守備訓練漏接就要請咖啡是傳統，周委宏笑說，也有請過咖啡，當作花錢買經驗，目前3個守備位置，三壘的經驗相對較少，游擊最熟悉，每個位置競爭都很激烈，「多一點守備位置也多一個機會。」

周委宏表示，今天比賽平常心面對，進到職棒春訓階段，教練團也有幫忙看打擊，希望增加打擊穩定性，過去拉打比較多，「想要更全面一點，打擊可以比較廣角。」（編輯：張芷瑄）1110305

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