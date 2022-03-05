左手側投劉昱言飆146公里 留味全機會大

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中華職棒味全龍隊投手劉昱言110年季後被樂天桃猿隊釋出，到龍隊測試，他5日在自辦熱身賽中繼登板，好表現被看見，續留龍隊機會大。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日

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（中央社記者謝靜雯雲林5日電）中職味全龍隊測試投手劉昱言今天在自辦熱身賽中繼1局無失分、最快球速146公里。總教練葉君璋說，劉昱言留下來的機會很大，「這幾場表現比去年任何一場都還要好。」

味全龍隊投手劉昱言去年季後被樂天桃猿隊釋出，到味全龍隊測試，味全龍隊陣中測試球員除了劉昱言外，還有林羿豪、羅國華、葉國情、賴智垣、歐耀宗、林政賢，預計7人取2人留下。

劉昱言今天在自辦熱身賽對中信兄弟中繼登板，投1局被敲2支安打，投出1次三振、無失分，球速約在144公里至146公里，好表現葉君璋看在眼裡，「看起來就是好投手，變化球也有水準，續留機會我覺得蠻大的。」

劉昱言去年改側投，又有左投優勢，是罕見的「左手側投」，葉君璋表示，他的狀況目前看起來蠻好的，教練團雖然也想觀察他狀況不好時是什麼樣子，但如果他可以一直維持好的狀況那也不錯，「相信他這幾場的表現，比去年投得任何一場都好。」

劉昱言表示，去年球季改側投，球季結束後有跟著味全龍前客座教練張立帆訓練，針對投球機制做加強，到了味全龍隊重訓營也有很大的幫助，總教練葉君璋會適時提點。

過去變速球是劉昱言的武器球，但去年投到有點沒信心，就沒有投變速球了，劉昱言到了味全龍隊又開始投變速球，他自評目前感覺不錯，「現在就是等待消息，希望可以爭取留下來的機會。」（編輯：吳協昌）1110305