平鎮二游黃勇傳曾子祐拚選秀 玩球腦袋不輸學長

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平鎮高中青棒隊二壘、游擊搭檔黃勇傳、曾子祐（圖）是今年中職選秀內野焦點，守備能力常被拿來跟學長林靖凱、江坤宇比較，兩對二游同齡表現差不多、有玩球腦袋。中央社記者謝靜雯攝 111年3月6日

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）平鎮高中二、游搭檔黃勇傳、曾子祐是選秀內野焦點，守備能力常被與學長林靖凱、江坤宇比較，兩對二游同齡表現差不多、有玩球腦袋，曾子祐想與黃勇傳同隊，「有伴一起努力」。

平鎮高中青棒隊畢業校友二壘手林靖凱、游擊手江坤宇進到職棒後，分別效力統一獅、中信兄弟隊，成為球隊穩定的內野戰力，目前高三學弟二壘手黃勇傳、游擊手曾子祐，也有突出守備能力。

平鎮總教練吳柏宏表示，黃勇傳、曾子祐的守備能力和林靖凱、江坤宇同齡時沒有差很多，也一樣有玩球的腦袋，一個隊伍裡面，有這樣的內野手，很多狀況還沒有發生就可以預先想好，教練團也比較好去掌握狀況。

吳柏宏表示，若真要比較，曾子祐與江坤宇相比，江坤宇活動能力、移動接球的球感真的很突出，黃勇傳與林靖凱相比，黃勇傳擊球的準確度和力量不輸林靖凱，但林靖凱的移動速度比較快。

曾子祐被視為選秀首輪熱門人選，甚至有可能挑戰狀元位置，最近出賽可以打的好球不多，吳柏宏表示，感覺到曾子祐有壓力，出棒明顯會猶豫，但無論如何，一定會有一顆失投球，就看能不能把握。

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曾子祐表示，雖然壞球多，但也有很多好球自己放掉沒打，教練提醒出棒積極一點，今天木棒聯賽4強與高苑工商交手有把握住機會，單場敲2安、選到2保送。

一直被拿來與學長江坤宇比較，曾子祐表示，江坤宇高中的時候幾乎沒有失誤，「我還是不夠穩定，還是會看到我失誤」，今年畢業參加選秀，也希望可以與搭檔黃勇傳同隊，「有伴，可以一起努力拚上去的感覺」。（編輯：管中維）1110306