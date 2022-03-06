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Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

2022/3/6 15:52（3/6 16:54 更新）
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大聯盟費城人隊球星哈波5日深夜在IG限時動態，貼出身穿中職中信兄弟球衣的合成照片，問兄弟二軍投手教練王建民「你有缺人嗎？」（圖取自instagram.com/bryceharper3）
大聯盟費城人隊球星哈波5日深夜在IG限時動態，貼出身穿中職中信兄弟球衣的合成照片，問兄弟二軍投手教練王建民「你有缺人嗎？」（圖取自instagram.com/bryceharper3）
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）美職大聯盟費城人隊球星哈波昨晚在社群媒體PO限動開玩笑詢問中信兄弟二軍投手教練王建民，兄弟需不需要他來打球；今天王建民透過球團回應，如果哈波來台灣可以帶他去台北101觀光。

目前大聯盟因為勞資談判未果，球季何時能開打遙遙無期，去年獲得國聯MVP的哈波（Bryce Harper）日前就在個人社群媒體發出自己穿上日職讀賣巨人隊球衣的合成照片，開玩笑說可以跟球團聊聊，到日職打球殺時間。

哈波昨天深夜更是在限時動態貼出自己身穿中職中信兄弟球衣的合成照片，問兄弟二軍投手教練王建民，「你有缺人嗎？」並標記兄弟的官方帳號，隨後兄弟也轉貼，「王葛格你需要他嗎？」有趣互動引起球迷熱議。

王建民曾在2010年至2012年效力過華盛頓國民隊，哈波則是在2012年升上國民隊大聯盟，因此2人曾經當過一年隊友。

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兄弟球團今天發出訪問王建民回應的影片，王建民表示，「我昨天收到第一個訊息就是阿琥（陳琥）傳給我的，他（哈波）應該是滿想打球的吧，他就會自己去看說像日本、台灣、韓國，就想要去別的國家打球。」

被問到若哈波真的來到台灣，會想要帶他去哪裡玩，王建民笑說：「可能帶他去台灣的一些，他可能聽過的101啊，帶他去一些比較鄉下的觀光景點這樣，來台灣應該要試一下臭豆腐，就看他敢不敢吃了。」（編輯：張雅淨）1110306

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