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PLG新北國王麥卡洛左膝韌帶撕裂 本季恐宣告報銷

2022/3/9 16:56
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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王隊今天宣布，陣中洋將麥卡洛的左膝傷勢為十字韌帶撕裂，目前球團將全力協助治療與修復，不過一般預料本季恐怕無緣回到球場。

新北國王昨晚作客桃園領航猿，洋將麥卡洛（Chris McCullough）開局就飆進2顆三分球，並帶領球隊拉出11比0攻勢，首節還沒打完他就攻下9分，可惜在還剩1分48秒時快攻左膝不自然地拐了一下，隨後倒地靠著隊友攙扶下離開球場。

球隊昨晚緊急安排讓麥卡洛就醫，今天早上經核磁共振（MRI）檢查，確認是左膝十字韌帶撕裂傷，過去相似傷勢復原期都需半年以上，麥卡洛本季應難以再回到球場上。

麥卡洛是國王陣中的得分王，場均可繳出20.86分，在聯盟得分排行榜中名列第5，每場可投進3.4顆三分球在聯盟高居第1，且曾在1月15日作客台北富邦勇士創下首節命中5顆三分球、單節海灌21分的聯盟紀錄。

至於高雄鋼鐵人今天則傳出好消息，新洋將哈里斯（Manny Harris）昨天已完成隔離，目前已與球隊報到並展開個人訓練，球團也預告他可望在3月18日（下週五）客場出戰台北富邦勇士。

隔離期間哈里斯並未閒著，他也緊盯電視觀看PLG其他球隊比賽，其中不乏過去隊友與相識球員，其中富邦勇士烏克蘭籍中鋒塞瑟夫（Ihor Zaytsev）就是他的前隊友。哈里斯期許自己能用最短的時間找回球感和節奏，並幫助球隊打進季後賽。（編輯：張雅淨）1110309

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