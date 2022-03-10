更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外媒：俄烏戰爭提供國際助台抗中路線圖 迫北京重擬對台策略
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300

悍將教頭丘昌榮帶領球員 熱身賽前為烏克蘭打氣

2022/3/10 14:28（3/10 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊10日在嘉義市棒球場進行自辦熱身賽，賽前由悍將總教練丘昌榮（前右5）帶領全體隊員共同列隊，手持Stand With Ukraine的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月10日
中華職棒富邦悍將隊10日在嘉義市棒球場進行自辦熱身賽，賽前由悍將總教練丘昌榮（前右5）帶領全體隊員共同列隊，手持Stand With Ukraine的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職富邦悍將今天在嘉義市棒球場進行自辦熱身賽，賽前由悍將教頭丘昌榮帶領全體隊員共同列隊，手持Stand With Ukraine的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

悍將新聞稿指出，富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案及台灣世界展望會烏克蘭專戶各新台幣1000萬元，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興個人也各捐贈500萬元給台灣世界展望會烏克蘭專戶，富邦集團共計捐款3000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

富邦悍將棒球隊響應集團政策，今天在與樂天桃猿隊交手的自辦熱身賽前，由總教練丘昌榮帶領全體隊員列隊，手持Stand With Ukraine（跟烏克蘭站在一起）的旗幟進行賽前儀式，並呼喊口號「烏克蘭加油！」為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

與悍將同屬富邦育樂旗下的富邦勇士籃球隊，陣中球員塞瑟夫（Ihor Zaytsev）來自烏克蘭，球團與球迷也對塞瑟夫表達關心與支持，希望能夠為塞瑟夫，以及所有烏克蘭人們加油，期望所有戰爭都能夠早日結束，讓戰火下受創的人民都能盡快度過難關，回到自己的家園。（編輯：張雅淨）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀