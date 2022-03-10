悍將教頭丘昌榮帶領球員 熱身賽前為烏克蘭打氣

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中華職棒富邦悍將隊10日在嘉義市棒球場進行自辦熱身賽，賽前由悍將總教練丘昌榮（前右5）帶領全體隊員共同列隊，手持Stand With Ukraine的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月10日

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職富邦悍將今天在嘉義市棒球場進行自辦熱身賽，賽前由悍將教頭丘昌榮帶領全體隊員共同列隊，手持Stand With Ukraine的旗幟，為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

悍將新聞稿指出，富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案及台灣世界展望會烏克蘭專戶各新台幣1000萬元，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興個人也各捐贈500萬元給台灣世界展望會烏克蘭專戶，富邦集團共計捐款3000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

富邦悍將棒球隊響應集團政策，今天在與樂天桃猿隊交手的自辦熱身賽前，由總教練丘昌榮帶領全體隊員列隊，手持Stand With Ukraine（跟烏克蘭站在一起）的旗幟進行賽前儀式，並呼喊口號「烏克蘭加油！」為受戰火影響的烏克蘭人民加油打氣。

與悍將同屬富邦育樂旗下的富邦勇士籃球隊，陣中球員塞瑟夫（Ihor Zaytsev）來自烏克蘭，球團與球迷也對塞瑟夫表達關心與支持，希望能夠為塞瑟夫，以及所有烏克蘭人們加油，期望所有戰爭都能夠早日結束，讓戰火下受創的人民都能盡快度過難關，回到自己的家園。（編輯：張雅淨）1110310