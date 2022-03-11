中職官辦熱身賽19日登場 國票金控首度冠名

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒官辦熱身賽將於19日開打，共進行20場賽事，預售票正在販賣中，中職今天也宣布國票金融控股公司首度跨足台灣運動產業，冠名贊助中職官辦熱身賽。

官辦熱身賽將在3月19日起至30日，共計進行20場賽事，皆開放100%觀眾進場、可飲食並採取實聯制售票。中職今天發布新聞稿表示，預售票有8折優惠，全家售票系統同步熱賣中，且於FamiTicket網站購票及現場購票皆可使用動滋券。

另外中職也宣布，國票金融控股公司長期關注公益活動，此次首度跨足運動產業，投入體育賽事，同時整合集團資源挹注於台灣頂尖職棒賽事，繼去年台灣銀行冠名贊助後，成為中華職棒夥伴，因此本季官辦熱身賽全名為「2022國票金控中華職棒官辦熱身賽」。

官辦熱身賽分別安排在斗六、嘉義市、台南及澄清湖棒球場進行，另外也提供場場直播服務，可透過ELEVEN SPORTS收看比賽；熱身賽首戰等6場次賽事於CPBL中華職棒官方臉書粉絲團、官方YouTube線上直播。（編輯：張芷瑄）1110311