球芽基金與運動品牌合作 為學生棒球員盡一份力

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）運動品牌UNDER ARMOUR支持青少年體育發展，除了長年給予球芽基金支持贊助，今天也宣布推動「即刻起．動！挺球芽」合作計畫，期望為國內學生運動員盡一份心力。

UNDER ARMOUR今天舉行記者會，宣布「即刻起．動！」計畫，記者會邀請東京奧運舉重金牌好手郭婞淳、柔道銀牌得主楊勇緯及拳擊女將陳念琴出席，分享在運動中的挑戰及收穫，並鼓勵大眾突破障礙，加入運動行列。

「即刻起．動！」計畫包括「LINE集章活動」、「即刻起．動！挺球芽」及「限定團練課程」，球芽基金發布新聞稿表示，UA一直致力於青少年的基層教育發展，與球芽基金對於基層棒球教育推廣的理念相符。

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自2014年球芽基金創立以來，無論是閱讀推廣或是近年來在花蓮及新竹地區的年度頒獎典禮，UA都沒有缺席，長年給予球芽支持與贊助，今年特別捐出500個後背包，希望能拋磚引玉讓更多人一同為台灣的運動盡更多心力。

品牌代表協理李育欣與球芽基金理事長蕭莉綾今天一同宣布「即刻起．動！挺球芽」活動正式開始，自3月14日起至4月30日止，只要到球芽「即刻啟動」捐款平台捐款，就有機會獲得年度限定Team UA徽章組以及UA後背包，號召大家一起關注國內運動教育，支持小選手勇敢追夢。（編輯：張雅淨）1110313