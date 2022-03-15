CPBL TV將轉進新平台 努力讓5隊比賽都看得到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職中信兄弟隊宣布收回網路平台轉播權，球迷關心CPBL TV能否看到兄弟比賽，會長蔡其昌今天回應，CPBL TV預計轉入新平台、努力讓5隊比賽都能看到，希望在4月2日前完成。

中信兄弟隊先前公布收回網路平台轉播權，Twitch「中信兄弟官方頻道」預計於採獨家全訂閱收費觀看模式，球迷十分關心新球季是否還能在CPBL TV看到兄弟主場賽事。

中華職棒會長蔡其昌今天透過網路直播回應，他解釋，職棒的餅逐漸擴大，但國內有線電視逐漸走下坡，有線電視環境越來越差，願意付給球團的轉播金基本上越來越低，職棒32年來每隊都在虧錢，但轉播權利金對每個球團都是一筆不小的收入。

在有線電視市場持續萎縮的同時，OTT（over-the-top）興起，球迷透過繳有線電視費用看到飽的時代慢慢過去，很多球迷反應願意付費，但希望有一個整合平台，可以完整收看5隊所有賽事，不需在不同平台介面間轉換。

蔡其昌表示，球迷的聲音他都有聽到，過去一個月來與聯盟同仁持續努力協調，也對球迷喊話，「朝向樂觀的方向發展」。

蔡其昌提到，目前希望跟電信業者合作，整合出一個平台，CPBL TV會直接轉入這個平台，讓球迷透過這個平台5隊的比賽都看得到，解決球迷需要分開去購買不同收視平台的麻煩，也減輕球迷的經濟負擔。

蔡其昌表示，藉由這次一併改革，讓球迷方便收視，也會同時優化CPBL TV，未來訂閱形式可以5隊一起訂閱、也可以選擇訂單隊，定價會比之前還高一點，但盡量不要倍數成長。

聯盟預計明天召開領隊會議，蔡其昌表示，這個新平台在官辦熱身賽開打應該來不及，但希望在4月2日例行賽正式開打前完成。（編輯：吳協昌）1110315